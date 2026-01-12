Ричмонд
Замруководителя радио КП-Иркутск Евгения Дмитриева победила в конкурсе

Ее труды отметили в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Заместитель руководителя радио «Комсомольская правда» в Иркутске (91.5 FM) Евгения Дмитриева одержала победу в конкурсе репортажей, посвящённом освещению деятельности Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры в 2025 году. Церемония награждения состоялась 12 января.

Также её вклад был отмечен и другой структурой — Восточно-Сибирской транспортной прокуратурой, которая вручила Евгении благодарственное письмо. В нём отмечен её профессионализм, плодотворное сотрудничество и неоценимая поддержка в освещении работы ведомства.

Поздравляем Евгению с заслуженными наградами! Желаем новых творческих побед, профессиональных успехов и вдохновения!