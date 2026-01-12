Мурашко оценил эффективность лечения онкогематологических заболеваний

С. -ПЕТЕРБУРГ, 12 янв — РИА Новости. Сегодня эффективность лечения онкогематологических заболеваний в РФ превышает 92%, это один из самых высоких показателей в мире, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«Сегодня этому направлению (онкогематологии — ред.) уделяется большое внимание — как созданию инфраструктуры, так и в том числе научной части разработки новых методов лечения. Поэтому сегодня эффективность лечения превышает уже 92% в этой крайне тяжелой категории пациентов. Это одни из самых высоких цифр в мире», — сказал Мурашко журналистам.
Он отметил, что российские специалисты несут знания и делятся опытом, внедряют эти технологии за рубежом.