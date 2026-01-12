Что делать жителям Башкирии при встрече с диким животным на дороге

Увидев издали крупное животное, сбросьте скорость и дайте ему возможность покинуть дорогу. Это поможет избежать неожиданных ситуаций. Если животное появилось прямо перед капотом вашего авто, быстро, но осторожно нажмите на тормоз. Важно не паниковать и сохранять контроль над автомобилем. После того, как опасность миновала, не нажимайте сразу на газ. Испуганное животное может непредсказуемо вернуться обратно на дорогу, что создаст серьезную угрозу для других водителей. Не сигнальте! Громкий звук может испугать животное и заставить его совершить резкое движение, что увеличивает риск опасности. Учтите, что животные особенно активны в вечернее время. Если вы заметили предупреждающий знак на дороге, лучше сбросьте скорость. Это знак о возможном наличии животных в данной местности.