Белорусский врач-диетолог сказала, когда после праздников отложится вдвое меньше жира

Известный белорусский врач-диетолог, телеведущая Светлана Кашицкая в эфире программы «Скажинемолчи» на телеканале «Беларусь-1» рассказала, в каком случае после праздников отложится вдвое меньше жира.
По ее словам, организм физиологически откладывает про запас от 100 до 400 грамм жира. Все, что вы видите на весах после праздничных застолий, — это вода, которая уйдет в течение трех дней.
«Жира, его совсем немного. Причем организм отложит только 200 грамм жира, если вы знаете, что сделаете? Не будете себя корить. А получите удовольствие от еды и скажите себе: “Какая я молодец — оторвалась так оторвалась. Ну все, с завтрашнего дня на ПП (правильное питание. — Ред.)”, — отметила Светлана Кашицкая.
По словам диетолога, если же человек начинает себя корить за съеденное, то в этом случае сразу же включается гормон стресса, и тогда жирооткладывание происходит в два раз больше из одной и той же еды.
«Это научный факт», — подчеркнула диетолог.
Светлана Кашицкая рассказала, как правильно провести разгрузочный день.
По ее словам, если хотите убрать лишнюю жидкость, хотите, чтобы ушли отеки, то уберите из рациона молочку.
