Правительство расширило виды высокотехнологичной медпомощи по ОМС

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Правительство России в новой программе государственных гарантий бесплатной медицинской помощи расширило виды высокотехнологичной медпомощи, которые можно получить в рамках ОМС, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Глава кабмина на совещании с вице-премьерами в понедельник сообщил, что правительство утвердило программу госгарантий бесплатного оказания медпомощи.
«Увеличен также перечень видов специализированного и высокотехнологичного лечения, которое можно будет пройти по полису обязательного медицинского страхования. Во врачебную практику активно внедряются новые методики», — сообщил Мишустин, говоря об утвержденной программе.