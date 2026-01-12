Ричмонд
Правительство расширило виды высокотехнологичной медпомощи по ОМС

Кабмин расширил виды высокотехнологичной медпомощи по ОМС в новой программе.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Правительство России в новой программе государственных гарантий бесплатной медицинской помощи расширило виды высокотехнологичной медпомощи, которые можно получить в рамках ОМС, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Глава кабмина на совещании с вице-премьерами в понедельник сообщил, что правительство утвердило программу госгарантий бесплатного оказания медпомощи.

«Увеличен также перечень видов специализированного и высокотехнологичного лечения, которое можно будет пройти по полису обязательного медицинского страхования. Во врачебную практику активно внедряются новые методики», — сообщил Мишустин, говоря об утвержденной программе.