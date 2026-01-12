Ричмонд
В Волжском 13 и 14 января завоют сирены ГОЧС

В Волгоградской области в городе Волжском в течение ближайших двух дней будут проверять работу электросирен гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Источник: РИА "Новости"

— 13 и 14 января с 09:00 до 10:00 на территории филиала ПАО ТМК «Волжский Трубный Завод» пройдут плановые тренировки по ГОЧС. В связи с этим будут включены электросирены, — говорится в сообщении.

Жителей просят сохранять спокойствие. Подобные плановые проверки систем оповещения регулярно проходят и на других предприятиях региона.

