В Волжском 13 и 14 января завоют сирены ГОЧС

— 13 и 14 января с 09:00 до 10:00 на территории филиала ПАО ТМК «Волжский Трубный Завод» пройдут плановые тренировки по ГОЧС. В связи с этим будут включены электросирены, — говорится в сообщении.
Жителей просят сохранять спокойствие. Подобные плановые проверки систем оповещения регулярно проходят и на других предприятиях региона.
Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.Читать дальше