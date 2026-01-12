В Приднестровье закончились выходные: начали работу предприятия и школы

КИШИНЕВ, 12 янв — Sputnik. В минувшие новогодние праздники энергетика Приднестровья работала в штатном режиме, сообщили в пресс-службе лидера Приднестровья.
Подача газа осуществлялось без аварий и негативных инцидентов, суточное потребление было на уровне традиционных 3,5 — 3,8 миллионов кубометров. Что до самых энергоемких производств, то на Молдавском металлургическом заводе производят только прокат (без плавки стали), а работа Рыбницкого цементного комбината была приостановлена. Такие меры помогают держать баланс в работе энергосистемы", — уточнили в пресс-службе.
При этом для экономии газа во время школьных каникул и праздников в образовательных учреждениях и в админзданиях отключали тепло. Это дало экономию в 800 тысяч кубометров газа.
Тепло в школы подали заблаговременно — еще в пятницу, но так как не все они хорошо прогрелись за несколько дней, по необходимости уроки сокращены до 30 минут.
Потребление электроэнергии в эти дни в Приднестровье составляло в среднем 117 мегаватт, происходившие аварии быстро устраняли.
Почти 2 тысячи человек поступило в новогодние праздники в приднестровские больницы. После прохождение курса лечения выписали чуть более 1200 человек.
За амбулаторной медицинской помощью обратились свыше 9900 человек. А вот в скорую за этот период позвонили почти 5 тысяч раз. При этом 10 человек (с инфарктом) оперативно перевезли на лечение за рубеж.
В праздничные дни также произошли девять ДТП и четыре случая уличного травматизма зафиксировали в последние несколько дней в связи с ухудшением погоды.
В первый день снегопада — 8 января — перекрывали движение на трассе Тирасполь-Каменка в районе села Ташлык и на объездной дороге в Григориополе, а возле сел Гояны и Дзержинское было ограничено движение большегрузов.
Всего за эти длинные новогодние праздники спасатели более сотни раз выезжали на помощь приднестровцам. Это втрое меньше, чем в этот же период год назад. В эти дни случились 34 пожара, причиной которых чаще всего было курение в пьяном виде. Погибли 5 человек.