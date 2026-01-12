Ричмонд
39 жилых домов на улице Таганрогской в Ростове остались без тепла

Ведется ремонт: дома на Таганрогской в Ростове остались без отопления до 20 часов вечера.

Источник: Комсомольская правда

Жилые дома остались без тепла в Ростове-на-Дону из-за дефекта на улице Дебальцевской. Об этом сообщили городские власти со ссылкой на АО «Теплокоммунэнерго».

— Временно приостановлена подача теплоносителя в дома на улице Таганрогской, 112−116 (с литерами и дробями), — говорится в сообщении городской администрации.

При этом, по информации главы минЖКХ региона Антонины Пшеничной, отключение затронуло дома от № 112 до № 126 на улице Таганрогской. Всего 39 зданий.

Ремонтные работы обещают завершить до 20 часов 12 января.

По данным интернет-сервисов, температура воздуха в донской столице составляет −4 градуса, местами идет слабый снег.

