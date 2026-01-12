Ричмонд
В России расширили список методов высокотехнологичной медпомощи по ОМС

Голикова: высокотехнологичную медпомощь за счет ОМС расширили на 15 видов.

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. В России стало больше методов высокотехнологичной медпомощи, которую можно получить по полису ОМС, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Расширили на 15 видов высокотехнологичную медицинскую помощь, которая будет осуществляться за счет средств обязательного медицинского страхования», — сказала она.

Это должно повысить доступность и эффективность лечения россиян с болезнями почек, желудочно-кишечного тракта, онкологией, и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Специалисты также разработали специальные программы исследований для выявления предрисков развития заболеваний — их будут проводить центры здоровья. Правительство уже просчитало расходы и выделило финансирование, поэтому для пациентов такие программы будут бесплатны.

Голикова призвала создать такую систему охраны здоровья, при которой не будут формироваться факторы риска развития заболеваний. При этом нужно вовремя выявлять и корректировать отклонения в организме человека.

