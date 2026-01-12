В России разработали программы для выявления предрисков заболеваний

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Специальные программы исследований для выявления предрисков развития заболеваний разработаны в России, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
«Российскими специалистами с учетом мирового опыта разработаны специальные программы исследований, на основе которых будут выявляться предриски развития заболеваний», — сказала Голикова на совещании с вице-премьерами РФ.
Она отметила, что исследования будут проводить центры здоровья. Расходы полностью просчитаны правительством и обеспечены финансово за счет обязательного медицинского страхования, и являются бесплатными для россиян.
По словам вице-премьера, в России необходимо создать систему охраны здоровья, которая не будет позволять допускать формирование факторов риска развития заболеваний. А также своевременно выявлять и корректировать отклонения в организме человека.