Пенсии в Волгограде выросли: кому и на сколько повысили выплаты с января

Повышение коснулось как неработающих, так и работающих пенсионеров, а также получателей выплат по инвалидности или потере кормильца. В среднем ежемесячная пенсия у жителей региона выросла на 1700 рублей. В Соцфонде уточнили, что итоговая прибавка для каждого получателя индивидуальна и зависит от размера его пенсии.