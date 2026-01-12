Ричмонд
Пенсии в Волгограде выросли: кому и на сколько повысили выплаты с января

Свыше 640 тысяч волгоградцев уже получили повышенные пенсии.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области более 643 тысячам пенсионеров проиндексировали страховые пенсии. С января выплаты увеличили на 7,6 процента, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональное Отделение СФР.

Повышение коснулось как неработающих, так и работающих пенсионеров, а также получателей выплат по инвалидности или потере кормильца. В среднем ежемесячная пенсия у жителей региона выросла на 1700 рублей. В Соцфонде уточнили, что итоговая прибавка для каждого получателя индивидуальна и зависит от размера его пенсии.

Вместе с индексацией изменились и ключевые показатели. Стоимость одного пенсионного коэффициента теперь составляет 156,76 рубля, а размер фиксированной выплаты — 9584,69 рубля. Для пенсионеров старше 80 лет и людей с инвалидностью I группы эту выплату удваивают.

Все перерасчеты специалисты фонда сделали автоматически, поэтому пенсионерам не нужно было никуда обращаться. Многие получили повышенные пенсии досрочно еще в декабре. Остальным выплаты доставят почтовые отделения по обычному графику до 25 января.