В Краснодаре уволили учителя, который оскорбил учеников

Краснодарского учителя, который оскорбил учеников из-за их поведения, уволили.

Источник: © РИА Новости

КРАСНОДАР, 12 янв — РИА Новости. Учитель математики в Краснодаре уволен из школы после инцидента на уроке, в ходе которого он допустил грубые высказывания, информацию об инциденте передали правоохранителям, сообщили в муниципальном центре управления (МЦУ) города Краснодара.

В местных соцсетях и каналах мессенджеров распространилась аудиозапись, на которой, как утверждается, учитель алгебры грубо высказывается в адрес учеников. Он призывает детей, которые перебивают его, вести себя по-человечески, и одному из школьников напоминает, что попросил встать, а не ложиться.

«О ситуации в школе № 61. По информации департамента образования, учитель математики допустил нелицеприятные высказывания в адрес учащихся. В школе проводится педагогическое расследование. Информация передана в правоохранительные органы для правовой оценки. Директор уже провела встречу с родителями. В данный момент учитель уже уволен из школы», — говорится в сообщении.