Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Голикова призвала развивать медицину здорового долголетия

Голикова отметила необходимость развития медицины здорового долголетия.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова подчеркнула необходимость развития медицины здорового долголетия в России.

«Ряд стран уже приняли у себя на государственном уровне стандарт медицины здорового долголетия. Мы сейчас берем лучшие практики и будем это использовать в России», — сказала она на совещании с вице-премьерами.

Ранее вице-премьер РФ дала старт региональному движению «За медицину здорового долголетия», целью которого является содействие в формировании и продвижении среди россиян такой медицины. Уточняется, что куратором и руководителем движения стала Голикова, координатором — аппарат правительства РФ, оператором — фонд «Росконгресс».

Узнать больше по теме
Биография Татьяны Голиковой: семья и работа, личная жизнь, награды
Подробная биография Татьяны Голиковой: детство, карьера, награды и интересные факты. Главное о жизни заместителя председателя правительства РФ читайте в этом материале.
Читать дальше