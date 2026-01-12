Голикова призвала развивать медицину здорового долголетия

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова подчеркнула необходимость развития медицины здорового долголетия в России.
«Ряд стран уже приняли у себя на государственном уровне стандарт медицины здорового долголетия. Мы сейчас берем лучшие практики и будем это использовать в России», — сказала она на совещании с вице-премьерами.
Ранее вице-премьер РФ дала старт региональному движению «За медицину здорового долголетия», целью которого является содействие в формировании и продвижении среди россиян такой медицины. Уточняется, что куратором и руководителем движения стала Голикова, координатором — аппарат правительства РФ, оператором — фонд «Росконгресс».