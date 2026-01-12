Ричмонд
Рассказываем, где пройдет отключение света в Иркутске 13 января 2026

Свет частично отключат в Иркутске 13 января.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Отключение света в Иркутске 13 января 2026 года коснется Свердловского, Ленинского и Октябрьского районов. Согласно информации, размещенной в канале «Свет 38», ограничения связаны с проведением неотложных работ на электрических сетях.

Отключение света в Иркутске 13 января 2026.

Без удобств останутся жители улиц Бродского, Лермонтова, Цветочной, Комсомольской, Пискунова и многих других. Некоторым повезет — работы продлятся всего 15 минут. Другим же придется ждать весь день. Поэтому лучше заранее запастись необходимым и зарядить гаджеты.

Более подробная информация об отключении света в Иркутске 13 января 2025 года представлена в фотокарточках ниже.

Фото: канал «Свет 38». Фото: канал «Свет 38». Фото: канал «Свет 38». Фото: канал «Свет 38».

Ранее КП-Иркутск сообщала, что отопление и горячую воду частично отключат в Иркутске 13 января.