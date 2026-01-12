Рассказываем, где пройдет отключение света в Иркутске 13 января 2026

Без удобств останутся жители улиц Бродского, Лермонтова, Цветочной, Комсомольской, Пискунова и многих других. Некоторым повезет — работы продлятся всего 15 минут. Другим же придется ждать весь день. Поэтому лучше заранее запастись необходимым и зарядить гаджеты.