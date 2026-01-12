Рассказываем, где пройдет отключение света в Иркутске 13 января 2026

Отключение света в Иркутске 13 января 2026 года коснется Свердловского, Ленинского и Октябрьского районов. Согласно информации, размещенной в канале «Свет 38», ограничения связаны с проведением неотложных работ на электрических сетях.
Отключение света в Иркутске 13 января 2026.
Без удобств останутся жители улиц Бродского, Лермонтова, Цветочной, Комсомольской, Пискунова и многих других. Некоторым повезет — работы продлятся всего 15 минут. Другим же придется ждать весь день. Поэтому лучше заранее запастись необходимым и зарядить гаджеты.
Более подробная информация об отключении света в Иркутске 13 января 2025 года представлена в фотокарточках ниже.
Фото: канал «Свет 38». Фото: канал «Свет 38». Фото: канал «Свет 38». Фото: канал «Свет 38».
Ранее КП-Иркутск сообщала, что отопление и горячую воду частично отключат в Иркутске 13 января.