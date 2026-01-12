Ричмонд
Минфин сказал, что будет со страховыми договорами лишенной лицензии страховой «Кентавр»

Минфин прекратил действие лицензии страховой компании «Кентавр».

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси прекращено действие лицензии страховой компании «Кентавр», сообщили в Министерстве финансов.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что Минфин Беларуси приостановил лицензию страховой компании «Кентавр».

А 12 января Минфин прекратил действие лицензии страховой компании «Кентавр». Решение о прекращении деятельности страховой приняли, так как истек срок, отведенный на формирование минимального размера уставного фонда.

При этом с момента прекращения действия лицензии обязательства по ранее заключенным страховым договорам «Кентавра» должны быть либо переданы другой страховой организации, либо расторжены с возвращением страхователям части страхового взноса пропорционального времени, которое осталось до окончания срока страхования.

Также страховое общество должно осуществить страховые выплаты, которые возникли до расторжения договоров страхования.

— Обязательства, принятые компанией «Кентавр» по договорам страхования, будут переданы Белгосстраху, — отметили в Минфине.

