Минфин сказал, что будет со страховыми договорами лишенной лицензии страховой «Кентавр»

В Беларуси прекращено действие лицензии страховой компании «Кентавр», сообщили в Министерстве финансов.
Ранее «Комсомолка» сообщала, что Минфин Беларуси приостановил лицензию страховой компании «Кентавр».
А 12 января Минфин прекратил действие лицензии страховой компании «Кентавр». Решение о прекращении деятельности страховой приняли, так как истек срок, отведенный на формирование минимального размера уставного фонда.
При этом с момента прекращения действия лицензии обязательства по ранее заключенным страховым договорам «Кентавра» должны быть либо переданы другой страховой организации, либо расторжены с возвращением страхователям части страхового взноса пропорционального времени, которое осталось до окончания срока страхования.
Также страховое общество должно осуществить страховые выплаты, которые возникли до расторжения договоров страхования.
— Обязательства, принятые компанией «Кентавр» по договорам страхования, будут переданы Белгосстраху, — отметили в Минфине.
