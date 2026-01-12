Долина сообщила приставам о готовности добровольно передать квартиру Лурье

Лариса Долина уже три раза не смогла передать недвижимость Полине Лурье. Изначально певица должна была освободить квартиру в день суда — 25 декабря, однако попросила у покупательницы отсрочку хотя бы до 30-го. Позже артистка заявила, что не может выехать к этому времени, и назначила новую дату передачи — 5 января, — но снова не передела ключи. Тогда процедуру было решено провести 9 января, однако сама на нее Долина не явилась, отправив своих представителей. При этом у них, как заявляла сторона Лурье, не было ни ключей, ни полномочий подписывать акт приема-передачи жилья. В то же время адвокат Долиной утверждала, что именно представители Лурье отказались принимать квартиру, сославшись на неточность в документах.