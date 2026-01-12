Ричмонд
Жителям Петербурга и Ленобласти рекомендовали сдать новогодние елки на переработку

В пункты приема можно привезти как целые деревья, так и отдельные ветки.

Источник: Комсомольская правда

В Петербурге и Ленинградской области стартовала ежегодная акция «Елки, палки и щепа». Ее цель — сбор и правильная утилизация новогодних деревьев, пишет Online47. В пункт приема можно привезти как целые елки, так и отдельные ветки, главное, не забыть перед этим полностью снять всю мишуру и игрушки.

— Ели, сосны и пихты не отправят на свалку, а переработают в щепу. Полученный материал используют в зоопарках и приютах для животных — в качестве подстилки и экологической прикормки, — уточнило издание.

Выбрать удобный пункт приема можно на официальном сайте акции. Они есть, например, в Гатчине, Кингисеппе, Киришах, а также в МЕГА Парнас и других точках.

Ранее «КП-Петербург» рассказывала об итогах новогодней ночи в Северной столице. Не для всех праздник обернулся приятными эмоциями — за различные правонарушения полиция задержала 1,1 тысячи человек.