Жителям Петербурга и Ленобласти рекомендовали сдать новогодние елки на переработку

В Петербурге и Ленинградской области стартовала ежегодная акция «Елки, палки и щепа». Ее цель — сбор и правильная утилизация новогодних деревьев, пишет Online47. В пункт приема можно привезти как целые елки, так и отдельные ветки, главное, не забыть перед этим полностью снять всю мишуру и игрушки.