На улицах Ростова задействовали 86 единиц техники и более 400 уборщиков

Ранее донские синоптики предупредили о похолодании и снегопадах. Вечером 12 января в Ростове-на-Дону еще возможен небольшой снег, в остальной период без существенных осадков. На дорогах при этом сохранится гололедица. Ночью ожидается от −7 до −9, завтра днем — от −3 до −5 градусов.