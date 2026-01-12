На улицах Ростова задействовали 86 единиц техники и более 400 уборщиков

Коммунальные службы Ростова-на-Дону приступили к расчистке снега, также ведется противогололедная обработка дорог. Об этом главе города Александру Скрябину сообщил заместитель по вопросам ЖКХ Станислав Марченко.
В общей сложности на улицах донской столицы задействовали 86 единиц техники и более 400 уборщиков муниципальных территорий. Во дворах жилых домов работы выполняются силами УК и ТСЖ.
Противогололедную обработку организовали на особо опасных участках улиц: на мостах, спусках, подъемах, дорогах, тротуарах и остановках.
— Прошу пешеходов и водителей соблюдать правила дорожного движения, быть внимательными и осторожными, — написал в своем телеграм-канале Александр Скрябин.
Ранее донские синоптики предупредили о похолодании и снегопадах. Вечером 12 января в Ростове-на-Дону еще возможен небольшой снег, в остальной период без существенных осадков. На дорогах при этом сохранится гололедица. Ночью ожидается от −7 до −9, завтра днем — от −3 до −5 градусов.
