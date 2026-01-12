Ричмонд
Мишустин рассказал об улучшении организации медобслуживания участников СВО

Мишустин: правительство улучшило организацию медобслуживания участников СВО.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Правительство РФ усовершенствовало порядок организации медицинского обслуживания участников специальной военной операции, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

На совещании с вице-премьерами в понедельник Мишустин рассказал об утвержденной программе государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2026−2028 годы. По словам главы правительства, в программе усовершенствован порядок организации медицинского обслуживания участников специальной военной операции.

«Так, в первый этап диспансеризации включён в обязательном порядке медицинский психолог. Предусмотрено преимущественное право на пребывание в одно- и двухместных палатах. А также взаимодействие региональных и федеральных медицинских учреждений для оказания помощи участникам специальной военной операции», — сказал Мишустин.