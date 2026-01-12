Сколько можно травить наших малышей: Из магазинов Молдовы изымается очередная партия детского питания — там нашли опасный токсин

SRL «KAUFLAND» и SRL «NESTLÉ» добровольно отзывают ограниченную партию детского питания NAN из-за возможного наличия токсина (цереулида) в одном из ингредиентов.
Продукт из указанных партий (на фото) употреблять не следует — его можно вернуть в магазин для возврата средств.
Дополнительную информацию можно узнать по следующим каналам связи:
• Служба потребителей NESTLÉ
068 894 858 — понедельник-пятница, 09:00−18:00.
evgheni.railean@md.nestle.com.
• Служба по связям с клиентами KAUFLAND.
0800 1 0800 — понедельник-пятница 08:00−20:00, суббота 08:00−17:00.
Неделей ранее из торговой сети SRL «KAUFLAND» была отозвана партия детского питания того же производителя.
