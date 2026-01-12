Франция начала набор на добровольную военную службу

«12 января 2026 года мы начинаем набор молодых добровольцев в первую когорту, которые вступят в ряды наших вооруженных сил», — приводит слова Вотрен «Лента.ру».
Также во время пресс-конференции начальник Генерального штаба ВС Франции генерал Фабьен Мандон отметил, что служба для участников данной программы будет проходить строго на территории государства.
В ноябре президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал запуск программы добровольной военной службы, ее старт запланирован на лето 2026 года. Прохождение службы рассчитано на 10 месяцев, в программе примут участие граждане Франции в возрасте 18−19 лет. Сообщалось, что месячное денежное содержание военнослужащего составит минимум 800 евро.
После официальной отмены всеобщего призыва французская армия перешла исключительно на контрактную основу. Сегодня общая численность военнослужащих составляет примерно 200 тысяч человек, сюда не входят военнослужащие резерва и гражданские сотрудники Минобороны страны.