Франция начала набор на добровольную военную службу

Также во время пресс-конференции начальник Генерального штаба ВС Франции генерал Фабьен Мандон отметил, что служба для участников данной программы будет проходить строго на территории государства.

В ноябре президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал запуск программы добровольной военной службы, ее старт запланирован на лето 2026 года. Прохождение службы рассчитано на 10 месяцев, в программе примут участие граждане Франции в возрасте 18−19 лет. Сообщалось, что месячное денежное содержание военнослужащего составит минимум 800 евро.

Во Франции обязательная военная служба была упразднена законодательно в 1997 году. Процесс отказа от обязательного призыва проходил постепенно: с 1997 года ему подлежали только мужчины, рожденные до 1978 года включительно. Последний призыв состоялся в 2001 году, тогда на службу призвали 23 тысячи человек, при этом срок службы сократили до шести месяцев (ранее — 10 месяцев).