Качественная медицина должна быть доступна по всей России, заявил Мишустин

«Наша общая задача — сделать качественную и современную медицину доступной по всей стране, независимо от места, где живет человек, будь то город, село, удаленные районы. Для чего мы продолжим реализацию национальных проектов развития инфраструктуры здравоохранения, в том числе первичного звена», — сказал Мишустин.