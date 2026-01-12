В Уфе снесут цветочный киоск

Комиссия администрации Ленинского района Уфы приняла решение о принудительном сносе цветочного павильона у дома 293 по ул. Ахметова в Затоне. Киоск, незаконно занимающий 18 кв. м муниципальной земли, выявлен летом 2024 года, следует из документов комиссии. За это время выяснилось, что договоров на работу павильона его владелец не получал ни в управлении земельных и имущественных отношений, ни в управление наружной рекламы и информации. Предприниматель пытался оспорить предписание о сносе в судах, но республиканский арбитраж вынес окончательное решение — нестационарный торговый объект размещён незаконно и подлежит ликвидации.