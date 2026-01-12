Ричмонд
«Достаточно 20 секунд речи». Мининформации заявило про опасность голосовых клонов в Беларуси

Мининформации предупредило белорусов про опасные 20 секунд разговора по телефону.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве информации сказали про опасность голосовых клонов в Беларуси.

В ведомстве предупредили, что злоумышленники способны имитировать голос за счет современных технологий. При этом в Мининформации предупредили белорусов про опасность 20 секунд разговора с мошенниками.

— Чтобы создать убедительную подделку, аферистам достаточно иметь около 20 секунд вашей речи, — отметили в пресс-службе.

Отмечается, что продолжительный разговор с подозрительным абонентом увеличивает риск получения аудио для создания фейкового голосового клона человека. При этом мошенники могут использовать даже самые невинные ответы на простые вопросы.

— Чтобы защититься от подобных схем, избегайте разговоров с незнакомцами по телефону, — рекомендовали в Мининформации.

Кроме того, белорусы могут получить штраф или уголовку за использование ИИ.

Также Минфин сказал, что будет со страховыми договорами лишенной лицензии страховой «Кентавр».