«Читай-город» обжалует штраф за пропаганду нетрадиционных отношений

РИА Новости: «Читай-город» планирует обжаловать штраф за пропаганду ЛГБТ.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 12 янв — РИА Новости. Федеральная сеть книжных магазинов «Читай-город» планирует обжаловать штраф в 800 тысяч рублей за пропаганду в продаваемых изданиях нетрадиционных сексуальных отношений, вынесенный в отношении входящего в состав сети ООО «Грамота».

«На данный момент мы на стадии получения и изучения решения суда, предварительно собираемся обжаловать в установленные законом сроки», — сообщил РИА Новости руководитель юридического департамента федеральной сети книжных магазинов «Читай-город» Виталий Фурсов.

Как следует из решения суда, опубликованного на сайте Центрального районного суда города Читы Забайкальского края, постановление в отношении ООО «Грамота» было вынесено 26 декабря. Компания признана виновной в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 6.21 КоАП РФ (Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений) и оштрафована на 800 тысяч рублей.

Поводом для этого, согласно документу, послужило обращение двух покупателей в УФСБ по Забайкальскому краю, которые приобрели в магазине книги, где, по их мнению, осуществлялась пропаганда нетрадиционных ценностей. Названия и авторы изданий в решении суда не приводятся. Эксперты подтвердили данные выводы, отметив, что культурологический анализ книг показал содержавшуюся в них определенную гомосексуальную направленность и степень влияния идей ЛГБТ* на представления российских читателей, которые воспитаны в традиционной семье, а традиционные отношения подаются как консервативные и ненужные в современном обществе.

* Движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено на территории России.