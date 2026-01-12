На озере в Крыму заметили стаю из 160 фламинго

В понедельник, 12 января, под Феодосией заметили стаю из примерно 160 фламинго. Об этом корреспонденту Крымского информационного агентства сообщил научный сотрудник ФГБУ «Заповедный Крым» Игорь Сикорский.
Птиц заметили на озере Аджиголь под Феодосией. Это были примерно 150 взрослых фламинго и еще 12 молодых.
«Фламинго в Крыму теперь частые гости. У этой стаи разный возраст, это видно даже по окраске. Взрослые особи самые яркие, особенно насыщенным он становится в брачный период (в конце февраля)», — рассказал Сикорский.
Как пояснил ученый, в это время фламинго становятся розовыми. Пернатые чувствуют себя и во время морозов. Они разыскивают рачков артемий и личинок комаров-звонцов. Однако добыча пищи зимой является одной из главных проблем для фламинго.