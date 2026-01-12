На Балтийской косе под Новый год рухнуло вековое «дерево желаний» — местная достопримечательность (фото)

Но приближаться к павшему исполину большинство опасается: одно неловкое движение — и смельчака может придавить. Впрочем, уже в первые дни января тополь утратил добрую половину кроны. Самые толстые ветки оказались спилены: по слухам, жители посёлка разобрали их на дрова. Отопление в большинстве хозяйств до сих пор «твердотопливное», поделился собеседник «Клопс». Если в сам Балтийск газ в 2025 году наконец пришёл, то коса на это пока и не надеется.