Главные новости к вечеру 12 января 2026 года

ВС РФ ударом «Орешника» вывели из строя авиаремонтный завод
Вооруженные силы РФ ударом ракетного комплекса «Орешник» 9 января вывели из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод, где обслуживались истребители F-16 и производились ударные БПЛА большой дальности. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Трамп назвал единственное, что есть у Зеленского «вместо карт»
Президент США Дональд Трамп назвал себя единственным преимуществом, которое имеет украинский президент Владимир Зеленский. Об этом американский политик заявил в интервью The New York Times.
В МИД РФ заявили, что ВСУ расстреляли в Селидово 130 человек
ЕК признала, что ЕС придется вести переговоры с Россией
Приставы начали исполнительное производство по выселению Долиной
Долина готова добровольно съехать из квартиры в Хамовниках, заявила адвокат артистки после обращения Лурье к приставам и начала исполнительного производства о выселении. По словам адвоката артистки, та готова была освободить жилье добровольно еще с 5 января.