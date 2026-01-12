Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главные новости к вечеру 12 января 2026 года

Дайджест главных новостей к вечеру 12 января 2026. Что произошло в России и мире — ключевые события дня. Последние новости общества, экономики, политики.

ВС РФ ударом «Орешника» вывели из строя авиаремонтный завод

Вооруженные силы РФ ударом ракетного комплекса «Орешник» 9 января вывели из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод, где обслуживались истребители F-16 и производились ударные БПЛА большой дальности. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Трамп назвал единственное, что есть у Зеленского «вместо карт»

Источник: Reuters

Президент США Дональд Трамп назвал себя единственным преимуществом, которое имеет украинский президент Владимир Зеленский. Об этом американский политик заявил в интервью The New York Times.

В МИД РФ заявили, что ВСУ расстреляли в Селидово 130 человек

Источник: РИА "Новости"

ВСУ расстреляли в Селидово 130 человек, заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Он добавил, что из-за зверств ВСУ большое количество жителей покинуло прифронтовые районы, сейчас ведется работа по подсчету количества выживших мирных жителей.

ЕК признала, что ЕС придется вести переговоры с Россией

Источник: Reuters

Еврокомиссия ЕК признала, что «однажды ЕС придется вести переговоры с Россией», но считает, что этот момент «еще не настал». Об этом заявила на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Паула Пинью, комментируя заявления лидеров Италии и Франции, что ЕС придется вести переговоры с Россией.

Приставы начали исполнительное производство по выселению Долиной

Источник: РИА "Новости"

Долина готова добровольно съехать из квартиры в Хамовниках, заявила адвокат артистки после обращения Лурье к приставам и начала исполнительного производства о выселении. По словам адвоката артистки, та готова была освободить жилье добровольно еще с 5 января.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше