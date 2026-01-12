В Иркутске опровергли слухи об отмене бесплатного лечения ВИЧ

— Лечение ВИЧ никогда не финансировалось через систему ОМС. Лекарственная терапия и обследование пациентов с инфекцией полностью оплачиваются за счёт средств федерального и регионального бюджета. Благодаря этому лечение для граждан России остаётся бесплатным. Гарантия бесплатного обеспечения антиретровирусными препаратами закреплена федеральным законом, — говорится в сообщении центра.