Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске опровергли слухи об отмене бесплатного лечения ВИЧ

Терапия и обследование полностью оплачиваются за счет средств федерального и регионального бюджета.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Иркутский областной Центр по профилактике и борьбе со СПИДом официально опровергает недостоверную информацию, распространившуюся в некоторых СМИ. В сообщениях говорилось, что лечение ВИЧ-инфекции больше не входит в программу обязательного медицинского страхования (ОМС).

— Лечение ВИЧ никогда не финансировалось через систему ОМС. Лекарственная терапия и обследование пациентов с инфекцией полностью оплачиваются за счёт средств федерального и регионального бюджета. Благодаря этому лечение для граждан России остаётся бесплатным. Гарантия бесплатного обеспечения антиретровирусными препаратами закреплена федеральным законом, — говорится в сообщении центра.

Отметим, в Иркутской области на учёте в Центре СПИД состоит более 31,5 тысяч пациентов.