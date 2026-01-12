Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МФЦ в Самаре остановили работу 12 января по техническим причинам

Власти прокомментировали сбой в работе МФЦ Самары.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре 12 января произошел сбой в работе МФЦ. Как прокомментировали в мэрии Самары, отделения многофункциональных центров приостановили работу временно. Это связано с техническими причинами, объяснили власти.

«Специалисты уже работают над их устранением», — заверила пресс-служба администрации Самары.

Какие именно технические сбои привели к проблемам в работе МФЦ по всей Самаре, не уточняется. Точные сроки, когда МФЦ откроются, не называют.

Отметим, что в Самаре работают 12 офисов МФЦ, в том числе центральный на Московском шоссе, литера Д, корпус 28А, литера 28а, а также центр оказания услуг для бизнеса на улице Гагарина, 95.