Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В декабре 2025 года в Ростовской области пропали 79 человек

За месяц донские волонтеры нашли 51 человека.

Источник: Комсомольская правда

За декабрь 2025 года в Ростовской области пропали 79 человек, именно столько заявок приняли в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

В 51 случае пропавших нашли живыми, семь человек были обнаружены погибшими. Судьба еще пяти жителей региона остается неизвестной. В остальных случаях нашли родных и установили личность одного из пропавших. Восемь заявок остались неподтвержденными.

Напомним, за 2025 год в Ростовской области пропали больше тысячи человек.

Поиски людей не прекращаются. Жителям Дона напоминают: помощь может оказать каждый, для этого нужно быть внимательными и обязательно сообщать, если рядом будет человек, которого ищут родные и волонтеры отряда «ЛизаАлерт».

Подпишись на нас в MAX и Telegram.