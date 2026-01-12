В декабре 2025 года в Ростовской области пропали 79 человек

За декабрь 2025 года в Ростовской области пропали 79 человек, именно столько заявок приняли в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
В 51 случае пропавших нашли живыми, семь человек были обнаружены погибшими. Судьба еще пяти жителей региона остается неизвестной. В остальных случаях нашли родных и установили личность одного из пропавших. Восемь заявок остались неподтвержденными.
Напомним, за 2025 год в Ростовской области пропали больше тысячи человек.
Поиски людей не прекращаются. Жителям Дона напоминают: помощь может оказать каждый, для этого нужно быть внимательными и обязательно сообщать, если рядом будет человек, которого ищут родные и волонтеры отряда «ЛизаАлерт».
