Госсекретарь Совбеза Вольфович: сценарий Венесуэлы в Беларуси нереален

Вольфович заявил, что в Беларуси это невозможно, так как люди в погонах не способны на предательство, и белорусский народ не может предать своего президента. Кроме того, он указал на то, что в республике существует институт Совета безопасности, приняты все законодательные документы, которые позволяют не потерять управления страной.