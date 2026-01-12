Госсекретарь Совбеза Вольфович: сценарий Венесуэлы в Беларуси нереален

Государственный секретарь Совета безопасность Александр Вольфович заявил, что сценарий Венесуэлы в Беларуси нереален, сообщил телеканал «Первый информационный».
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко объяснил, почему в Беларуси не пройдет венесуэльский сценарий: «Даже если это произойдет, у нас все на этот случай предусмотрено».
А сейчас госсекретарь Совбеза сделал заявление о том, что венесуэльский сценарий невозможен в Беларуси, так как силовики республики не способны на предательство. И обратил внимание на то, что в Венесуэле в большей степени сработал фактор предательства по отношению к президенту и действующей власти.
— Вот так беспардонно, безопасно пролететь по территории чужого государства вертолетами, и не получив никаких, скажем так, предупредительных даже выстрелов, — это просто невозможно, — прокомментировал он.
Вольфович заявил, что в Беларуси это невозможно, так как люди в погонах не способны на предательство, и белорусский народ не может предать своего президента. Кроме того, он указал на то, что в республике существует институт Совета безопасности, приняты все законодательные документы, которые позволяют не потерять управления страной.
— Независимо, есть ли президент сегодня на своем рабочем месте, нет его на своем рабочем месте, Совет безопасности собирается, принимает соответствующие решения, и управление страной, управление государством, оно не теряется ни на минуту, — подчеркнул он.
Резюмируя, Вольфович также выразил убежденность в том, что принятые законодательные акты и не понадобятся, так как у белорусов другой менталитет.
— Мы по-другому воспитаны, по-другому нас учили любить свою родину, любить свой народ белорусский, — подытожил госсекретарь Совбеза.
Еще ранее Александр Лукашенко назвал сговором и предательством похищение Мадуро из Венесуэлы.
Также белорусский лидер заявил о полной боевой готовности в Беларуси: «Практически окружены».