Как многодетной семье в Нижегородской области получить участок или сертификат на 600 тысяч рублей

«Земельные участки предоставляются в Нижегородской области более 10 лет, и эта проверенная временем мера поддержки не теряет своей востребованности, абсолютно отвечая нашим задачам. С момента принятия профильных законов нижегородские семьи получили более 9,7 тысячи земельных участков», — отметил губернатор Глеб Никитин.
Многодетные семьи имеют право на бесплатный земельный участок под ИЖС, ЛПХ или садоводство.
Альтернативой с 2020 года является выдача сертификата на 600 тысяч рублей, который можно направить на:
Покупку готовой квартиры или дома в регионе. Погашение ипотечного кредита (основного долга или процентов). Взнос в долевое строительство новой квартиры.
Как получить помощь? Подать заявление можно онлайн через портал «Госуслуги», через МФЦ, лично или по почте. По словам министра имущественных отношений Сергея Баринова, в 2026 году планируется внести новые правки в закон для дальнейшего упрощения процедуры.
Ранее «ФедералПресс» рассказывал о том, какие регионы ввели новую выплату для многодетных семей. Ищите подробности в отдельном материале: «300 тысяч за третьего ребенка: какие регионы ввели свой маткапитал и стоит ли ждать демографического эффекта».