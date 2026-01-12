Ричмонд
Как многодетной семье в Нижегородской области получить участок или сертификат на 600 тысяч рублей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 января, ФедералПресс. В 2025 году государственная поддержка помогла более чем 1500 многодетным семьям в Нижегородской области решить жилищный вопрос. По данным правительства региона, им было выделено свыше 1100 земельных участков и 400 жилищных сертификатов. Как жители области могут воспользоваться этой мерой поддержки — в материале «ФедералПресс».

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Земельные участки предоставляются в Нижегородской области более 10 лет, и эта проверенная временем мера поддержки не теряет своей востребованности, абсолютно отвечая нашим задачам. С момента принятия профильных законов нижегородские семьи получили более 9,7 тысячи земельных участков», — отметил губернатор Глеб Никитин.

Многодетные семьи имеют право на бесплатный земельный участок под ИЖС, ЛПХ или садоводство.

Альтернативой с 2020 года является выдача сертификата на 600 тысяч рублей, который можно направить на:

Покупку готовой квартиры или дома в регионе. Погашение ипотечного кредита (основного долга или процентов). Взнос в долевое строительство новой квартиры.

Как получить помощь? Подать заявление можно онлайн через портал «Госуслуги», через МФЦ, лично или по почте. По словам министра имущественных отношений Сергея Баринова, в 2026 году планируется внести новые правки в закон для дальнейшего упрощения процедуры.

Ранее «ФедералПресс» рассказывал о том, какие регионы ввели новую выплату для многодетных семей. Ищите подробности в отдельном материале: «300 тысяч за третьего ребенка: какие регионы ввели свой маткапитал и стоит ли ждать демографического эффекта».