Как многодетной семье в Нижегородской области получить участок или сертификат на 600 тысяч рублей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 января, ФедералПресс. В 2025 году государственная поддержка помогла более чем 1500 многодетным семьям в Нижегородской области решить жилищный вопрос. По данным правительства региона, им было выделено свыше 1100 земельных участков и 400 жилищных сертификатов. Как жители области могут воспользоваться этой мерой поддержки — в материале «ФедералПресс».