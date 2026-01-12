Ричмонд
«Весь снег в парке чёрный»: калининградцы задыхаются от выбросов котельной на Киевской

Люди жалуются на приступы удушья.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде жители улиц Камской, Киевской, Берёзовой, Садовой и других задыхаются от выбросов мазутной котельной по соседству. Об этом «Клопс» в понедельник, 12 января, сообщили очевидцы.

По словам местных, эта котельная дымит всегда. Зимой из-за большей интенсивности её работы от выбросов просто нет житья.

«Видео снимала сегодня утром, так как чуть не задохнулась в парке Гагарина от копоти, — отметила собеседница “Клопс”. — Весь снег в парке чёрный. Я аллергик, и меня эти тучи чёрной копоти иногда доводят до приступов».

«Клопс» направил запрос в региональное министерство природных ресурсов и экологии с просьбой прокомментировать ситуацию.

Глава администрации Калининграда сообщила, что котельную на Киевской, 141а, планируется закрыть только в 2027 году вместо 2026-го. В январе Калининград стал вторым городом в России по загрязнению воздуха.