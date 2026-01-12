Голикова заявила о росте финансирования госгарантий бесплатной медпомощи

«И сами федеральные объемы программы государственных гарантий на 2026 год, которые перечисляются в субъекты РФ из федерального фонда обязательного медицинского страхования, выросли. Они теперь составляют в 2026 году четыре триллиона рублей на 9,7% выше уровня прошлого года», — сказала Голикова на совещании с вице-премьерами.