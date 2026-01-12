Продажи снегоуборочной техники в январе выросли, показало исследование

По их данным, покупки ручных толкателей снега подскочили вчетверо по сравнению с прошлым годом, медианная цена выросла почти на треть, до 2067 рублей. Такую же динамику продаж показали щетки для очистки авто от снега. Их медианная цена составила 796 рублей, что на 15% выше уровня прошлого года.