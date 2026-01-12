Ростов вошел в число самых вежливых городов России

— У нас на Дону особая, душевная атмосфера. Благодарность здесь — это часть открытого южного характера. Для нас, как для банка, который ценит долгосрочные отношения с клиентами, это важный аспект. Мы одни из первых перешли от стратегии клиентоориентированности к стратегии человекоцентричности. Наш бизнес строится вокруг людей, поэтому культура коммуникаций, содействия и благодарности становится еще более значимым инструментом. И говорить «спасибо» не только словом, но и делом — наша добрая традиция, — поделился управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим.