Ростов вошел в число самых вежливых городов России

Донская столица вошла в число лидеров общероссийского рейтинга по индексу благодарности. В 16 городах-миллионниках России к Международному дню «спасибо», который отмечается 11 января, прошло исследование культуры благодарности. Эксперты Сбера и Аналитического центра НАФИ узнали, насколько охотно жители крупных городов благодарят друг друга, а также рассчитали соответствующий индекс благодарности. Ростов занял в этом списке почетное третье место. На первом и втором — Санкт-Петербург и Казань. Краснодар вошел в топ-10.
Исследование подтвердило, что большинство россиян регулярно используют выражение благодарности. Почти все граждане (92%) легко произносят «спасибо» в повседневной жизни и при получении услуг. Среди прочего, 78% поблагодарили курьера, 66% — коллегу за помощь, 61% — того, кто придержал дверь, а 52% — исполнителя платных услуг. В большинстве семей (81%) принята традиция говорить «спасибо» близким. Цветовые ассоциации со словом «спасибо»: зеленый цвет назвали 34%, желтый — 19%, красный — 13%, белый — 12%, синий — всего 6%.
Константин Бугрим, управляющий Ростовским отделением Сбербанка. Фото: Евгений Чистяков.
— У нас на Дону особая, душевная атмосфера. Благодарность здесь — это часть открытого южного характера. Для нас, как для банка, который ценит долгосрочные отношения с клиентами, это важный аспект. Мы одни из первых перешли от стратегии клиентоориентированности к стратегии человекоцентричности. Наш бизнес строится вокруг людей, поэтому культура коммуникаций, содействия и благодарности становится еще более значимым инструментом. И говорить «спасибо» не только словом, но и делом — наша добрая традиция, — поделился управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим.
Также в рамках исследования оценивалась узнаваемость программ лояльности. Отмечается, что подобные исследования помогают глубже понять, как благодарность проявляется в повседневной жизни и какие формы она принимает. Это позволяет совершенствовать механику использования бонусов как простого и понятного способа выразить личную благодарность.