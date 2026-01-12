Омские ученые продлевают срок службы зимников на 20% с помощью новых материалов

Особое внимание уделяется армированию ледовых переправ: такая конструкция позволяет открывать движение при меньшей толщине льда, чем обычно требуется. Кроме того, армированный лёд выдерживает более тяжёлые нагрузки и, в случае аварийной ситуации, разрушается медленнее, что повышает безопасность перевозок.