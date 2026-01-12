Омские ученые продлевают срок службы зимников на 20% с помощью новых материалов

Ученые СибАДИ разработали инновационный метод укрепления зимних автодорог, позволяющий увеличить их срок службы на 20%, то есть примерно на один месяц. Об этом сообщил кандидат технических наук, участник проекта Александр Лунев.
Новая технология предполагает обработку снежного полотна поливиниловым спиртом, который при распылении проникает вглубь снега. После уплотнения он формирует более прочное покрытие, устойчивое к образованию колей и требующее меньше профилирования — это снижает эксплуатационные расходы.
Особое внимание уделяется армированию ледовых переправ: такая конструкция позволяет открывать движение при меньшей толщине льда, чем обычно требуется. Кроме того, армированный лёд выдерживает более тяжёлые нагрузки и, в случае аварийной ситуации, разрушается медленнее, что повышает безопасность перевозок.
В России ежегодно прокладывают свыше 30 тысяч километров зимников, которые остаются единственной транспортной артерией для многих удалённых районов Севера. Однако из-за изменений климата сезон их эксплуатации сокращается: дороги открываются позже и закрываются раньше, что усложняет логистику.
«В некоторых регионах строительство круглогодичных дорог невозможно — болотистая местность, экологические ограничения, огромные затраты. Зимники остаются здесь жизненно важной инфраструктурой», — подчеркнул Лунев.
Разработка СибАДИ уже проходит апробацию: в текущем сезоне она тестируется в Ямало-Ненецком автономном округе, а в прошлом году — в Ханты-Мансийском АО. По словам ученых, первые результаты показывают высокую эффективность метода.
