Родственникам инвалидов разрешили круглосуточно пребывать в стационаре

Родственникам инвалидов I группы разрешили круглосуточно пребывать в стационаре.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Правительство России вписало в программу госгарантий право инвалидов I группы на получение ухода от близких родственников в условиях круглосуточного стационара, медицинские организации утвердят правила предоставления такого ухода, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«По предложениям экспертов и комиссии при президенте по делам инвалидам предусмотрели в программе раздел по оказанию медицинской помощи инвалидам и прописали право инвалидов I группы на получение в условиях круглосуточного стационара ухода ближайшим родственником или законным представителем и иным лицом», — сказала Голикова на совещании правительства РФ.

По её словам, для реализации этого права все медицинские организации в РФ утвердят у себя правила предоставления такого ухода.

