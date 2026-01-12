Родственникам инвалидов разрешили круглосуточно пребывать в стационаре

«По предложениям экспертов и комиссии при президенте по делам инвалидам предусмотрели в программе раздел по оказанию медицинской помощи инвалидам и прописали право инвалидов I группы на получение в условиях круглосуточного стационара ухода ближайшим родственником или законным представителем и иным лицом», — сказала Голикова на совещании правительства РФ.