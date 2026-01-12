Атаки БПЛА, снежный коллапс и кадровые чистки

Новогодняя ночь и последующие праздничные дни прошли на фоне массированных атак БПЛА. В ночь на 1 января дежурными средствами ПВО уничтожены 25 украинских БПЛА над территорией Краснодарского края и еще 24 — над акваторией Азовского моря. Основной удар пришелся на Северский район: обломки дронов повредили крыши и окна в двух частных домах в самой станице Северской, а на территории Ильского НПЗ упавшие фрагменты вызвали возгорание на площади 25 кв. м. Пожар оперативно потушили. На местах происшествий работали оперативные и специальные службы.