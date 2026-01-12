Мишустин рассказал о нововведениях в программе госгарантий медпомощи

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник рассказал о нововведениях, появившихся в утвержденной программе государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2026−2028 годы.
По словам главы правительства, особое внимание в программе уделяется профилактике заболеваний.
«Впервые в программе предусматриваем возможность для граждан обратиться в обновленные центры здоровья, сеть которых формируется по всей стране. Их специалисты помогут выявить предрасположенность к болезни и, соответственно, проконсультировать, как можно предотвратить или отсрочить ее развитие. Такие структуры станут основой медицины долголетия», — сказал Мишустин.
В диспансеризацию включат дополнительные исследования, позволяющие на ранней стадии обнаружить риски появления сердечно-сосудистых патологий. Кроме того, увеличен перечень видов специализированной и высокотехнологичной медпомощи, которую можно получить по полису ОМС.
«В приоритете также защита детского и материнского здоровья. При планировании и во время беременности теперь станут доступны генетические тесты, для новорожденных сохранится расширенный неонатальный скрининг», — подчеркнул премьер.
Также правительством был усовершенствован порядок организации медицинского обслуживания участников специальной военной операции.
«Так, в первый этап диспансеризации включен в обязательном порядке медицинский психолог, предусмотрено преимущественное право на пребывание в одно- и двуместных палатах и также взаимодействие региональных и федеральных медицинских учреждений для оказания помощи участникам специальной военной операции», — добавил Мишустин.