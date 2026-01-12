Мишустин рассказал о нововведениях в программе госгарантий медпомощи

«Впервые в программе предусматриваем возможность для граждан обратиться в обновленные центры здоровья, сеть которых формируется по всей стране. Их специалисты помогут выявить предрасположенность к болезни и, соответственно, проконсультировать, как можно предотвратить или отсрочить ее развитие. Такие структуры станут основой медицины долголетия», — сказал Мишустин.