Власти рассказали, как ликвидируют провал на Батальной и что будет с проездом

«Принято решение 26 метров трубы поменять на протяжении всего этого перекрёстка, чтобы в дальнейшем не допустить разрушений в этом месте. Перекрёсток сложен тем, что там огромное скопление всех инженерных коммуникаций, а наш коллектор находится на глубине восьми метров под всеми этими коммуникациями, — рассказал министр. — Хотим хоть какой-то коридор оставлять для проезда транспортных средств. Задача стоит до конца недели все работы закончить. Будем стараться справиться быстрее, понимая, насколько важен этот транспортный узел».