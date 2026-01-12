Болезнь Крона научились выявлять за годы до появления ее первых симптомов

«Проведенные нами наблюдения за носителями болезни Крона и их пока здоровыми родственниками показали, что вероятность развития этого заболевания зависит от силы реакции иммунитета на бактериальные белки-флагеллины. Эта реакция связана с самой стабильной частью этих белков, что дает надежду на создание вакцины, которая будет предотвращать развитие болезни Крона у предрасположенных к ней пациентов», — заявил научный сотрудник LTRI Ли Сонхо, чьи слова приводит пресс-служба института.