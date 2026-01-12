На Кубани из-за снегопада госпитализированы 14 человек

В понедельник на Краснодар обрушился сильный снегопад. Согласно данным городских властей, в городе выпало около 15 см снега, осадки продолжаются. В администрации предупреждают о риске налипания снега на провода и образовании гололеда на дорогах. По прогнозам, интенсивность снегопада начнет снижаться после 18:00 мск.