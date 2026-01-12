Главу минфина Хакасии отправили в отставку после задержки зарплат

«Часть бюджетников… не получили вовремя зарплату (в декабре — ред.)… Главой Хакасии еще при избрании на первый срок в ноябре 2018 года было дано поручение, что зарплата бюджетникам и социальные льготы должны выплачиваться в приоритетном порядке. Люди на Новый год вышли без зарплат… Глава принял такое решение (об увольнении)», — пояснил собеседник агентства.