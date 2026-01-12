Ричмонд
Главу минфина Хакасии отправили в отставку после задержки зарплат

КРАСНОЯРСК, 12 янв — РИА Новости. Глава Хакасии Валентин Коновалов отправил в отставку министра финансов республики Игоря Тугужекова в том числе в связи с задержкой выплаты заработной платы части работников бюджетной сферы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Коновалова.

«Решение принято по инициативе главы республики Хакасия на основании пункта 4 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации исходя из текущих задач. Исполнение обязанностей министра финансов Республики Хакасия возложено на заместителя министра финансов республики Хакасия Гардер Марину Александровну», — говорится в сообщении.

По словам собеседника агентства, решение главы связано в том числе с задержкой заработной платы, которую некоторые служащие и работники бюджетной сферы не получили в декабре.

«Часть бюджетников… не получили вовремя зарплату (в декабре — ред.)… Главой Хакасии еще при избрании на первый срок в ноябре 2018 года было дано поручение, что зарплата бюджетникам и социальные льготы должны выплачиваться в приоритетном порядке. Люди на Новый год вышли без зарплат… Глава принял такое решение (об увольнении)», — пояснил собеседник агентства.

По его словам, выплаты поступят в ближайшее время, поручение в республиканский минфин уже направлено.