Эксперт предупредил о штрафах за неубранный снег

Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в разговоре с NEWS.ru предупредил, что владельцев частных домов могут оштрафовать за неубранный снег. Все из-за нарушения правил пожарной безопасности.
— Если снега навалило слишком много, вероятно, это может вызвать интерес проверяющих служб. Основная причина для беспокойства обычно связана с пожарной безопасностью, — сказал он.
Штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей грозит, если сугробы перекрывают доступ к пожарным гидрантам. Ещё один проступок — выкидывание снега на проезжую часть, что создает помехи движению. За это накажут на сумму от 5 до 10 тысяч рублей. Бондарь призвал помнить, что правила благоустройства и требования к уборке снега могут различаться в зависимости от региона.
