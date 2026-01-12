Эксперт предупредил о штрафах за неубранный снег

Штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей грозит, если сугробы перекрывают доступ к пожарным гидрантам. Ещё один проступок — выкидывание снега на проезжую часть, что создает помехи движению. За это накажут на сумму от 5 до 10 тысяч рублей. Бондарь призвал помнить, что правила благоустройства и требования к уборке снега могут различаться в зависимости от региона.