В Ленинградской области установят памятник княгине Ольге

Княгиня Ольга — одна из первых правителей Руси, стоявших у истоков создания Русского государства. Именно при ней Русь из разрозненного конгломерата племен и народов начала складываться как государство. Прямо в летописи не говорится о пребывании княгини Ольги на территории современного Сланцевского района, но, по мнению исследователей, в ходе своей поездки по северным русским землям в 947 году Ольга побывала в этом крае. Среди владений княгини в летописи как раз упомянуты земли по реке Плюссе.