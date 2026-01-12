Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ленинградской области установят памятник княгине Ольге

Памятник Святой равноапостольной княгине Ольге установят в Ленинградской области.

Источник: РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 12 янв — РИА Новости. Скульптурную композицию, посвященную Святой равноапостольной княгине Ольге, планируется установить в Ленинградской области, сообщает региональный комитет по сохранению культурного наследия.

«Двенадцатого января по поручению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко стартовал прием заявок на конкурс скульптурной композиции, посвященной Святой равноапостольной княгине Ольге», — говорится в сообщении.

Организатором открытого конкурса стал Союз художников Ленинградской области, куратором конкурса — комитет по сохранению культурного наследия Ленинградской области.

Участники конкурса создадут эскизный проект памятника княгине Ольге для размещения на набережной реки Плюсса в городе Сланцы Ленинградской области, а также разработают предложения по благоустройству территории вокруг памятника.

Княгиня Ольга — одна из первых правителей Руси, стоявших у истоков создания Русского государства. Именно при ней Русь из разрозненного конгломерата племен и народов начала складываться как государство. Прямо в летописи не говорится о пребывании княгини Ольги на территории современного Сланцевского района, но, по мнению исследователей, в ходе своей поездки по северным русским землям в 947 году Ольга побывала в этом крае. Среди владений княгини в летописи как раз упомянуты земли по реке Плюссе.

Узнать больше по теме
Биография Александра Дрозденко
Александр Дрозденко — российский политик, много лет занимающий пост губернатора Ленинградской области. В этом тексте — его биография, карьерный путь, а также интересные факты о чиновнике и основная информация о его жизни и деятельности.
Читать дальше