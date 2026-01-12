За пять лет в Ростове изменилась стоимость квадратного метра жилья

За пять лет стоимость квадратного метра в новостройках Ростова-на-Дону выросла с 54 тысяч до 159,8 тысячи рублей. Такие данные по итогам декабря 2025 года публикует портал domostroydon.ru.
В статье, в частности, приводится мнение эксперта. Специалист считает, что на цены могли повлиять переход на проектное финансирование и ажиотажные скачки спроса в 2020—2021 годах.
Рекордные продажи отмечались в 2023 году, затем число сделок снизилось, в 2025 году зафиксировали новый всплеск спроса. В 2026 году, сообщает портал domostroydon.ru, рост цен ожидается как на первичном, так и на вторичном рынке.
