РФ и КНР разработали алгоритм для изучения структуры сложных пористых сред

Для решения этой проблемы специалисты из МФТИ и их коллеги из Сычуаньского университета (Китай) разработали ИИ-алгоритм, который позволяет избавиться от одного из самых больших компромиссов, связанных с изучением структуры сложно устроенных пористых сред. Он заключается в том, что традиционные методы визуализации позволяют ученым «видеть» или мелкие детали, или общую структуру материала.