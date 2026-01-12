Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Госдума рассмотрит законопроект о передвижных аптеках

Госдума рассмотрит в I чтении проект о передвижных аптеках 13 января.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Госдума 13 января рассмотрит в первом чтении законопроект о повышении доступности лекарств для граждан, живущих в отдаленных населенных пунктах России, сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.

Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму группой депутатов ГД от фракции «Единая Россия» и сенаторами 17 декабря. Документом предлагается провести в РФ с 1 июня 2026 года по 1 июня 2029 года эксперимент по розничной торговле лекарствами для медицинского применения передвижными аптечными пунктами в сельских населенных пунктах, в которых отсутствуют аптеки, медорганизации и индивидуальные предприниматели с лицензией на осуществление фармацевтической деятельности.

«Государственная дума 13 января рассмотрит в первом чтении законопроект о повышении доступности лекарств для граждан, живущих в отдаленных населенных пунктах страны», — сказал Володин журналистам, уточнив, что соответствующий вопрос поднимался в ходе прямой линии президента РФ Владимира Путина 19 декабря 2025 года.

По его словам, одна передвижная аптека сможет обслуживать до 50 закрепленных мест. Он отметил, что, по данным экспертов, из 83 тысяч действующих аптек только 14% находятся в труднодоступных районах.

Председатель Госдумы добавил, что необходимо делать все для повышения доступности медицинского и лекарственного обеспечения каждого человека, «где бы в нашей большой стране он ни проживал». Он подчеркнул, что от этого зависит здоровье людей.

Узнать больше по теме
Вячеслав Володин: биография, семья и личность спикера Госдумы РФ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин — один из самых медийных политиков России. Он бережет от незнакомцев информацию о частной жизни, в то время как о его публичной деятельности известно многое. Собрали главные данные о его личности и семье и выяснили, как инженер-механик из глубинки сделал такую головокружительную карьеру.
Читать дальше