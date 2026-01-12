Госдума рассмотрит законопроект о передвижных аптеках

Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму группой депутатов ГД от фракции «Единая Россия» и сенаторами 17 декабря. Документом предлагается провести в РФ с 1 июня 2026 года по 1 июня 2029 года эксперимент по розничной торговле лекарствами для медицинского применения передвижными аптечными пунктами в сельских населенных пунктах, в которых отсутствуют аптеки, медорганизации и индивидуальные предприниматели с лицензией на осуществление фармацевтической деятельности.